Prodaja rabljenih stanovanj in hiš v ZDA junija navzdol

Washington, 23. julija - Prodaja rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bila v ZDA junija za 5,4 odstotka manjša kot maja in je na letno prilagojeni ravni znašala 3,89 milijona enot. To je bil po podatkih Nacionalnega združenja nepremičninskih posrednikov ZDA že četrti zaporedni mesečni padec prodaje, vzrok pa so visoke obresti in cene.