Ministrica Katič obiskala ženski zapor na Igu

Ljubljana, 23. julija - Ministrica za pravosodje Andreja Katič in generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen sta obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Ig. To je ministričin prvi obisk zapora na Igu, z videnim pa je bila zadovoljna, so sporočili s pravosodnega ministrstva.