V Nemčiji dogovor glede dodatne zaščite ustavnega sodišča

Berlin, 23. julija - V Nemčiji sta se koalicija in opozicijska krščanska unija CDU/CSU dogovorili o ukrepih za dodatno zaščito ustavnega sodišča, saj nameravajo določene določbe o oblikovanju in delovanju sodišča zapisati v ustavo. Med drugim bi v ustavo zapisali, da so odločitve zveznega ustavnega sodišča zavezujoče, poročajo nemški mediji.