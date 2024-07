Vreme: Zvečer bodo plohe in nevihte od severozahoda prehodno zajele večji del Slovenije

Ljubljana, 23. julija - Zvečer bodo plohe in nevihte od severozahoda prehodno zajele večji del Slovenije. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri. Ponoči bodo padavine povsod ponehale, do jutra se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Na severovzhodu bodo že dopoldne nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne možne tudi drugod. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo ponehala. Predvsem jutra bodo nekoliko hladnejša.

Vremenska slika: Vremenska motnja bo v večernem času prešla Slovenijo. Za njo bo od severa k nam dotekal nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sprva bo še nekaj ploh in neviht, ki bodo ponoči postopno ponehale. Delno se bo razjasnilo, več oblačnosti bo ostalo v krajih vzhodno od nas. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V sredo bodo predvsem v krajih vzhodno od nas ter na območju Alp še nastale posamezne plohe ali nevihte, sicer bo povečini sončno. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.