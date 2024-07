Tudi na kočevskem območju poleti več tatvin in kršitev kot ponavadi

Kočevje, 23. julija - Na območju Policijske postaje Kočevje podobno kot na območju Policijske uprave Novo mesto v poletnih mesecih obravnavajo več tatvin in kršitev javnega reda in miru, obravnavajo tudi tri primere streljanja. Glede na to so okrepili svojo navzočnost, tako da do hujših kršitev do zdaj ni prišlo. V zadnjih desetih dneh so izvedli 54 represivnih ukrepov.