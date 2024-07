Pariz 2024: Začenjajo se prva tekmovanja

Pariz, 24. julija - Do uradne otvoritve 33. poletnih iger moderne dobe v Tokiu sta še dva dneva, vendar bodo prvi športniki na delu že danes. Popoldne se bosta namreč začeli predtekmovanji na nogometnem turnirju in v ragbiju 7. Kot prvi se bodo pod olimpijskimi krogi ob 15. uri pomerili nogometaši Argentine in Maroka v skupini B ter Uzbekistana in Španije v skupini C.