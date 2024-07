Španca zaradi pisemskih bomb obsodili na 18 let zapora

Madrid, 23. julija - Sodišče v Madridu je danes upokojenca, ki je leta 2022 izvedel niz napadov s pisemskimi bombami, obsodilo na 18 let zapora. Eksplozivne pošiljke je med drugim namenil španskemu premierju Pedru Sanchezu in obrambni ministrici Margariti Robles ter veleposlaništvoma ZDA in Ukrajine. Obsojen je bil zaradi terorizma in izdelave eksplozivnih naprav.