V požaru na kmetiji v Ilijaševcih okrog 300.000 evrov škode

Križevci, 23. julija - V šotoru kmetije v Ilijaševcih, kjer so imeli spravljene bale sena, je minulo nedeljo zagorelo. Šotor je bil uničen, prav tako nekaj kmetijske mehanizacije in 500 bal. Po prvih ocenah je nastalo za 300.000 evrov škode. Vzrok za požar je najverjetneje samovžig, so sporočili s soboške Policijske uprave.