Italijanski Ariston v gradnjo tovarne v Nišu

Niš, 23. julija - V Nišu v Srbiji so danes položili temeljni kamen za novo tovarno italijanskega podjetja Ariston, ki med drugim proizvaja toplotne črpalke in grelnike vode. Investicija je vredna 75 milijonov evrov, delo bo obratu, ki bo po napovedih zgrajen do konca leta 2025, dobilo 300 ljudi, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.