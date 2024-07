Ljubljanska borza: Pri padcih prednjačile Krkine delnice

Ljubljana, 23. julija - Trgovanje na Ljubljanski borzi je bilo danes negativno. Indeks SBI TOP je izgubil skoraj dva odstotka, z več kot petodstotno pocenitvijo so prednjačile delnice Krke, ki so se sicer v minulih dneh in tednih precej podražile. Borzni posredniki so sklenili za 3,92 milijona evrov poslov.