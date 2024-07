Na ocenjevanju Vino Slovenija 14 šampionov

Gornja Radgona, 23. julija - Jubilejno, 50. ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona je pokazalo, da so slovenska vina vedno bolj kakovostna. Štiri ocenjevalne komisije so v treh dneh ocenile 651 vzorcev skupaj 148 vinarjev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Bolgarije. Nagradile so vse vzorce, 14 vinom pa so podelile tudi naziv šampiona.