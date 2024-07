Skavti in taborniki na evropskem srečanju na Norveškem

Stavanger, 23. julija - Evropsko srečanje skavtov in vodnikov Roverway, ki poteka na tri leta, so letos pripravili na Norveškem. Desetdnevna dogodivščina, ki se je začela v ponedeljek, povezuje mlade v starosti od 16 do 22 let. Navzoči so tudi skavti iz Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in taborniki iz Zveze tabornikov Slovenije.