Rokometna sodnika David Sok in Bojan Lah že na tretje olimpijske igre

Ljubljana, 23. julija - Uveljavljena slovenska rokometna sodnika David Sok in Bojan Lah bosta tretjič delila pravico na poletnih olimpijskih igrah. Po Rio de Janeiru 2016 in Tokiu 2021 sta Sok in Lah med 16 sodniškimi pari tudi na bližnjih olimpijskih igrah v Parizu, kjer bodo četrtič nastopili slovenski rokometaši, prvič pa tudi slovenske rokometašice.