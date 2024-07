SSRS v dveh letih za dodatna javna najemna stanovanja 46 milijonov evrov

Ljubljana, 23. julija - Stanovanjski sklad RS (SSRS) bo v letih 2024 in 2025 za dodatna javna najemna stanovanj namenil skupno 46 milijonov evrov, s čimer naj bi zagotovil 500 novih stanovanjskih enot. Gre za programa sofinanciranja pridobivanja stanovanj v lokalnih skupnostih in zagotavljanja oskrbovanih stanovanj ter javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč.