V Gorskem kotarju se začenja naslednik Motovuna Cinehill

Delnice, 24. julija - Na planini Petehovac nad Delnicami v Gorskem kotarju se bo začel festival Cinehill z režiserji in igralci od Brazilije do Velike Britanije. V planinskem okolju in bližnjih krajih se bodo družili do 28. julija, med njimi bo tudi švicarsko-francoska igralka Laetitia Dosch kot protagonistka in režiserka uvodnega filma Dog on Trial.