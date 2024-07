Dolgoletni bivši poslanec Samo Bevk predstavil knjigo o poslanskih vprašanjih in pobudah

Ljubljana, 23. julija - Nekdanji večkrat izvoljeni poslanec DZ Samo Bevk je predstavil knjigo Vprašanja in pobude s poslanskega sedeža 108. Poudaril je, da so poslanska vprašanja in pobude pomembna, saj poslanci z njimi nadzirajo vlado. "Danes se velikokrat uporabljajo tudi za diskvalifikacijo. Mislim, da pogrešam nivo kulture prejšnjih mandatov," je za STA dejal Bevk.