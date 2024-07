Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 27. julija - Pri založbi Pivec je izšla knjiga Kalne vode avtorja Toneta Freliha o gospodarskem kriminalu in družinski drami. Pri založbi KUD Sodobnost so izdali knjigo Potovanje preblizu avtorja Evalda Flisarja, pri Beletrini pa so med svoje izdaje dodali leposlovni prvenec Melite Forstnerič Hajnšek z naslovom Taka nisem bila nikoli.