Vinogradniki napovedujejo zelo zgoden začetek trgatev

piše Gregor Mlakar

Maribor, 24. julija - Slovenske vinogradnike letos čaka eden najhitrejših začetkov trganja grozdja. Medtem ko so lanske trgatve zaradi pogostih neurij in prekomernih padavin začeli drugi teden septembra, za zdaj kaže, da bodo v letošnjem bolj suhem in vročem poletju s trganjem zgodnjih sort za penine začeli že kmalu po prazniku Marijinega vnebovzetja sredi avgusta.