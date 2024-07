Ukrajinski napad na ruski trajekt pri Krimu zahteval smrtno žrtev

Sevastopol, 23. julija - Ukrajinski droni so napadli trajekt v pristanišču ob polotoku Krim. V napadu je umrl najmanj en človek, pet ljudi je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile lokalne oblasti. Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da so na zahodu Rusije in nad Krimom ponoči sestrelili 25 ukrajinskih dronov.