Črnomelj, 23. julija - Na območju Policijske postaje Črnomelj so neznanci v noči na ponedeljek vlomili v ograjen prostor, kjer se nahaja sončna elektrarna. Prerezali in odtujili so solarne kable in konektorje ter povzročili za okoli 15.000 evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.