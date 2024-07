Azijske borze neenotno

Tokio, 23. julija - Indeksi na azijskih borzah danes nimajo enotnega predznaka. Medtem ko so upanja v to, da bo Donald Trump ponovno osvojil položaj predsednika ZDA, spodbujala rast delnic, so imeli nasprotni učinek nejasni signali glede znižanja obrestnih mer v prihodnjih mesecih, poroča agencija Reuters na spletni strani.