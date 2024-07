Primorske novice o odstopu Joeja Bidna od kandidature za predsednika ZDA (23. 7.)

Koper, 23. julija - Denis Sabadin v komentarju Demokrati so si zadali avtogol piše o odstopu Joeja Bidna od kandidature za predsednika ZDA na novembrskih volitvah. Avtor ocenjuje, da je to pravilna odločitev, ki pa je prišla občutno prepozno. Meni, da Bidnov pozen odstop kaže neodločnost, neenotnost in spremenljivost stališč demokratske stranke.