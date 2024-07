Javier Aguirre bo znova vodil Mehiko

Ciudad de Mexico, 23. julija - Izkušenemu mehiškemu trenerju Javierju Aguirreju so v ponedeljek znova zaupali vodenje nogometne reprezentance Mehike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Z njim na položaju mehiškega selektorja so spodbudili dodatna pričakovanja ekipe na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2026. Tega bo Mehika gostila skupaj z ZDA in Kanado.