Kamala Harris pripravljena na volilni dvoboj s Trumpom

New York, 23. julija - Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v ponedeljek na predvolilnem dogodku v Delawaru podpornikom zagotovila, da se je pripravljena pomeriti z Donaldom Trumpom na volitvah in zmagati, poročajo dopisniki Bele hiše. Harris je do ponedeljka zvečer prejela zadostno podporo delegatov in je praktično že postala predsedniška kandidatka demokratov.