Slovenija v Varnostnem svetu ZN obsodila napad hutijevcev in obžalovala izraelski povračilni udarec

New York, 23. julija - Slovenija obsoja napad jemenskih hutijevcev z brezpilotnim letalnikom na Tel Aviv in obžaluje izraelske povračilne ukrepe na cilje v Jemnu, je v ponedeljek na razpravi Varnostnega sveta ZN na to temo dejala namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobič. Vse strani je pozvala k spoštovanju mednarodnega prava.