Newyorške borze končale navzgor

New York, 22. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice polprevodnikov so se danes precej povzpele in se vrnile na nekdanje vrednosti po nedavnem upadu. Povzpeli so se tudi osrednji indeksi zrasle pred velikimi dobički in gospodarskimi podatki, ki bodo znani v prihodnjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.