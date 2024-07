Rusija novinarko Radia svobodna Evropa obsodila na več kot šest let zapora

Moskva, 22. julija - Rusko sodišče je ameriško-rusko novinarko Alsu Kurmaševo, ki dela za Radio svobodna Evropa/Radio svoboda (RFE/RL), obsodilo na šest let in pol zapora zaradi kršenja zakonov o vojaški cenzuri, je danes sporočila tiskovna predstavnica sodišča. Do sodbe je bil kritičen predsednik RFE/RLS Stephen Capus in jo označil za posmeh pravici.