Borrell: Avgustovsko zasedanje zunanjih ministrov ne bo potekalo v Budimpešti

Bruselj, 22. julija - Avgustovsko neformalno zasedanje zunanjih ministrov članic EU bo potekalo v Bruslju in ne v Budimpešti, je danes po rednem ministrskem zasedanju v belgijski prestolnici povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Danes so bile namreč skoraj vse članice kritične do madžarske "mirovne misije" in navedb o provojni politiki EU.