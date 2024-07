Na območju Policijske uprave Novo mesto več vlomov in nasilnih ravnanj posameznikov na javnih krajih

Novo mesto/Metlika/Sevnica, 22. julija - Na območju Policijske uprave Novo mesto so v zadnjem času obravnavali več premoženjskih kaznivih dejanj in nasilnih ravnanj posameznikov na javnih krajih. Policisti so zato v zadnjih desetih dneh okrepili aktivnosti in zaradi vlomov kazensko ovadili sedem osumljencev z območja Šentjerneja, Trebnjega in Črnomlja, izvedli pa so tudi pet privedb.