Inšpektorji ob pregledu obratov z nevarnimi snovmi lani izdali pet ureditvenih odločb

Ljubljana, 22. julija - Inšpektorji za okolje so lani pregledali 39 obratov, v katerih so prisotne nevarne snovi, ki lahko povzročijo nesrečo s posledicami za ljudi in okolje. Ob tem so družbam F.A. Maik Transport, Intereuropa, Petrol, Kurivo Gorica in SIJ Acroni izdali ureditvene odločbe, so sporočili iz INšpektorata RS za okolje in energijo.