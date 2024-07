Slovenska hiša sredi Pariza zbirališče navijačev in predstavitev države

Ljubljana, 22. julija - Slovenska hiša bo sredi Pariza v času olimpijskih iger med 27. julijem in 11. avgustom združevala navijače in skupaj s športniki širila glas o Sloveniji kot zeleni, uspešni, varni, butični gastronomski regiji z zanesljivim in spodbudnim poslovnim okoljem in prodornim gospodarstvom, je v predstavitvi projekta zapisal minister Matjaž Han.