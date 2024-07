Svetina in Prevolnik Rupel tudi o skrajševanju čakalnih dob

Ljubljana, 22. julija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel predal letno poročilo Varuha za lansko leto. Svetina in Prevolnik Rupel sta ob tem spregovorila o ključnih priporočilih iz poročila, ki se med drugim nanašajo na dostopnost do primarnega zdravstvenega varstva in skrajševanj čakalnih dob.