Srebrni selektor: Ne rabimo se deliti na kavč selektorje, uličarje in KZS

Ljubljana, 22. julija - Dan bo porazu v finalu EP na Poljskem so se slovenski košarkarji do 20 let vrnila v domovino. Kapetan Urban Klavžar pravi, da je neizmerno ponosen na celotno ekipo, selektor Peter Markovinović je poudaril, da se ni bati za prihodnost slovenske košarke, predsednik KZS Matej Erjavec pa je fantom zaželel čim več minut in dobrih iger v klubih.