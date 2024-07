V Saša inkubatorju lani vzpostavljenih 31 podjetij in 36 novih delovnih mest

Velenje, 23. julija - V Savinjsko-šaleškem inkubatorju (Saša) s sedežem v Velenju je bilo lani ustanovljenih 31 novih podjetij in odprtih 36 novih delovnih mest. Izvedli so tudi 35 dogodkov in delavnic s 1107 udeleženci ter opravili več kot 750 svetovalnih ur. Inkubator je lani ustvaril 530.547 evrov prihodkov, so sporočili z velenjske občine.