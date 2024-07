Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 22. julija - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja obarvali zeleno. Analitiki rast pripisujejo vnovični podražitvi delnic velikih tehnoloških podjetij in odločitvi ameriškega predsednika Joeja Bidna, da se ne bo potegoval za nov mandat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.