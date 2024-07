56-letni delavec podlegel poškodbam ob delu na gradbišču

Murska Sobota, 22. julija - Danes, malo pred 9. uro, so bili na Policijski upravi (PU) Murska Sobota obveščeni o nesreči pri delu na gradbišču ceste Murska Sobota-Noršinci. Med premikom delovnega stroja se je poškodoval 56-letni delavec. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer je podlegel poškodbam, so sporočili policisti.