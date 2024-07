Ob Kolpo tudi letos vabi festival Castle

Kostel, 22. julija - V vasi Fara v občina Kostel ob reki Kolpi bo od 25. do 28. julija potekal glasbeni festival Castle. Med nastopajočimi so imena, kot so Baby Lasagna in Magnifico ter skupine, kot so Koala Voice, Let 3, Fed Horses in Šank Rock. V vseh dneh festivala pričakujejo več kot 10.000 obiskovalcev, nekaj vstopnic za festival je še na voljo.