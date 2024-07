Umetnostno plavanje brez moških tudi na igrah v Parizu

Pariz, 22. julija - Navkljub zeleni luči leta 2022 in pričakovanjem, da bodo v umetnostnem ali sinhronem plavanju na letošnjih olimpijskih igrah prvič nastopili tudi moški, se to ne bo zgodilo, saj so med izbranimi tekmovalci v tem športu zgolj ženske. Situacija je nekoliko postavila pod vprašaj prizadevanja za enakost spolov na igrah.