Lidl za dobrodelno akcijo Pomežik soncu namenil 18.000 evrov

Komenda, 22. julija - Dobrodelni akciji Pomežik soncu, ki jo že 25 let organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), so se tudi letos pridružili v Lidlu Slovenija. Skupno bodo ZPMS donirali 18.000 evrov, kar omogoča 360 brezskrbnih počitniških dni otrokom s posebnimi potrebami, so sporočili iz podjetja.