V treh letih izvajanja načrta za okrevanje več kot 1000 projektov

Ljubljana, 22. julija - Prihodnji teden bodo minila tri leta od potrditve slovenskega načrta za okrevanje in odpornost na Svetu EU. V tem času je bilo zaključenih, v izvajanju oziroma je tik pred izvajanjem več kot 1000 projektov za financiranje iz mehanizma EU za okrevanje po koronski krizi, so ob tej priložnosti zapisali na Uradu RS za okrevanje in odpornost.