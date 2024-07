V Kokri nadaljujejo intervencijska dela, s Suhadolnika evakuirali pet turistov

Preddvor, 22. julija - V vasi Kokra v občini Preddvor, kjer je v neurju v noči na soboto zasulo deset hiš, danes nadaljujejo odstranjevanje kamenja in drugega materiala v zaselku Podlebelca, kjer so ostali tudi brez vode. Hkrati se prebijajo do samotnih kmetij na Suhadolniku. V nedeljo zvečer so vzpostavili stezo, po kateri so v dolino pospremili pet turistov.