Mezgec in Tratnik zadovoljna po Touru, Mohorič vesel konca trpljenja

pripravil Aljoša Žvirc

Nica, 22. julija - Ob Tadeju Pogačarju, ki je tretjič osvojil dirko po Franciji, so cilj v Nici videli še trije Slovenci. To so bili Jan Tratnik, Luka Mezgec in Matej Mohorič. Medtem ko sta bila prva dva zadovoljna s predstavami na sicer zahtevnem Touru, je Mohorič po številnih težavah komaj čakal na njegov konec.