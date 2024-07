Po neurju sanirajo cesto proti slapu Rinka, v Mozirju in Laškem zadeve že urejene

Solčava/Mozirje/Laško, 22. julija - V Solčavi so danes začeli sanacijo ceste proti slapu Rinka, ki je bila poškodovana med petkovim neurjem. Pohodna pot proti Okrešlju pa ostaja zaprta in jo je možno samo ročno sanirati, je za STA danes povedala solčavska županja Katarina Prelesnik. V Mozirju in Laškem, kjer je neurje prav tako povzročilo škodo, so glavne težave odpravljene.