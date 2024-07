Za izgradnjo podvoza Ledina v Mariboru pridobili gradbeno dovoljenje

Maribor, 22. julija - Mestna občina Maribor in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) sta korak bliže izgradnji podvoza Ledina in novega železniškega postajališča, saj je bilo za projekt izdano gradbeno dovoljenje. Po navedbah občine gre za pomembno infrastrukturno ureditev, ki bo prometno razbremenila mesto in ljudem omogočila, da do trgovin lažje pridejo z vlakom.