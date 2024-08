Olimpijsko športno leto že desetletja zaokrožujejo paraolimpijske igre

Ljubljana, 26. avgusta - V letu, ko so na vrsti olimpijske igre, se športni festivali v mestu in državi prirediteljici podaljšajo še na paraolimpijske igre. Zgodovina teh največjih tekmovanj za športnike invalide je že dolgo povezana z olimpijskimi. Začetki so bili skromni, zdaj so paraolimpijci enakovredni olimpijcem.