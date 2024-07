Nižje cene vozovnic prepolovile dobiček Ryanaira

Dublin, 22. julija - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je v prvem četrtletju poslovnega leta - v treh mesecih do konca junija - ustvaril 360 milijonov evrov čistega dobička, kar je 46 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej. Kot so pojasnili v družbi, so sicer zabeležili rast povpraševanja, a so poslovne učinke tega izničile nižje cene vozovnic.