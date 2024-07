Vidni demokrati po izstopu Bidna iz predsedniške tekme strnili vrste za Kamalo Harris

Washington, 22. julija - V ZDA se po odstopu Joeja Bidna od kampanje za vnovično izvolitev na predsedniških volitvah 5. novembra krepi podpora visokih predstavnikov demokratov Kamali Harris za predsedniško kandidatko stranke. Med drugim so jo javno že podprli Gavin Newsom, Pete Buttigieg in Josh Shapiro, ki so veljali za možne kandidate za demokratsko nominacijo.