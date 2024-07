Grajske poti pod celjskim Starim gradom bodo uredili jeseni

Celje, 22. julija - Tematske pohodne in povezovalne poti pod celjskim Starim gradom bodo predvidoma urejene jeseni, so sporočili iz celjske občine. Naložba je vredna slabih 560.000 evrov, pri čemer bo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport iz načrta za okrevanje in odpornost zagotovilo 348.000 evrov.