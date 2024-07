Leto po ujmi: Po vodni ujmi v Savinjski dolini potrebni obsežni sanacijski ukrepi

pripravila Lili Pušnik

Žalec/Ljubno ob Savinji/Braslovče, 30. julija - Med najbolj prizadetimi v lanski ujmi so bile občine v Zgornji in Spodnji Savinjski dolini. Škoda na infrastrukturi, stanovanjskih in gospodarskih objektih je znašala skoraj 837 milijonov evrov. Potrebni so obsežni sanacijski ukrepi, ki še potekajo. Nekateri prebivalci pa bodo morali za vedno zapustiti domove.