Reporter o delovanju SDS na evropskem političnem parketu (22. 7.)

Ljubljana, 22. julija - Silvester Šurla v uvodniku današnjega Reporterja z naslovom Janševa peta kolona piše o delovanju SDS na evropskem političnem parketu. Avtor meni, da so se evropski poslanci iz SDS in predsednik stranke Janez Janša ušteli, ko niso podprli vnovične izvolitve Ursule von der Leyen na čelo Evropske komisije in še bolj zdrsnili na politično obrobje.